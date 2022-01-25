وفاة الدولي الهولندي السابق ويم يانسن عن 75 عاماً

Een prachtig mens en groot Feyenoorder is niet meer.



Wim Jansen, rust zacht… ♥️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 25, 2022

ونعى فينورد رحيل من اعتبره "أيقونة" النادي إن كان كلاعب، مدرب، مدير فني أو مستشار بحسب ما أفاد في بيانه.

وبعدما كان ضمن التشكيلة الهولندية التي وصلت إلى نهائي مونديال 1974 ثم مونديال 1978 حيث خسرت أمام ألمانيا الغربية (1-2) والأرجنتين (1-3) توالياً، انتقل يانسن عام 1982 إلى التدريب للإشراف على فريق الشباب في فينورد، النادي الذي أحرز معه كلاعب لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة وكأس الانتركونتيننتل عام 1970 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1974، إضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري المحلي ولقب في مسابقة الكأس.

وبعدما شغل منصب مساعد المدرب في الفريق، انتقل يانسن لاستلام مهام المدرب بين 1990 و1993 وقاده للفوز بالكأس المحلية مرتين.

وكان سلتيك الاسكتلندي أبرز محطاته التدريبية بعد فينورد.