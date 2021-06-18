وفاة أسطورة يوفنتوس بونيبيرتي عن 92 عاماً

وقال يوفنتوس في بيان: "هذه أخبار لم نكن نرغب بأن نعلمكم بها. اليوم، 18 حزيران/يونيو 2021، قلنا وداعاً لجانبييرو بونيبيرتي الذي فارق الحياة في تورينو عن 92 عاماً".



ووصف يوفنتوس نجمه السابق بـ"شخصية خالدة"، مضيفاً: "شكراً على كل شيء. أرقد بسلام (بريزيدنتيسيمو)" أي الرئيس بالإيطالية.



وانضم بونيبيرتي إلى يوفنتوس عام 1946 وتوج هدافاً للدوري الإيطالي موسم 1947-1948 حين كان لا يتجاوز العشرين من عمره، في طريقه لإحراز لقب الدوري المحلي خمس مرات بقميص "بيانكونيري".



ومع الويلزي جون تشارلز والأرجنتيني-الإيطالي عمر سيفوري، شكل بونيبيرتي خط هجوم ضارباً مع عملاق تورينو.



خاض مباراته الدولية الأولى بقميص إيطاليا في تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وشارك في كأس العالم عامي 1950 و1954، منهياً مسيرته مع بلاده وفي رصيده 38 مباراة و8 أهداف.



ومع وصوله إلى نهاية مسيرته في الملاعب عام 1961،وسجل بونيبيرتي ما مجموعه 178 هدفاً بقميص يوفنتوس، ما جعله أفضل هداف في تاريخ "السيدة العجوز" حتى وصول أليساندرو دل بييرو الذي وقع أول عقد احترافي خلال ولاية

بونيبيرتي كرئيس شرفي للنادي، من دون أن يدرك بأنه سيحطم رقمه القياسي في 2010.



ونعى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا "اللاعب الاستثنائي والإداري الكفء... أحد أفضل الشخصيات

تمثيلاً لكرة القدم الإيطالية".



وتابع "كفاءته، أسلوبه وتصميمه علمونا الكثير، لن ننساه أبداً".