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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

وست هام يونايتد يكسب الأسبقية أمام فيبورغ

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تغلّب وست هام يونايتد الإنكليزي على ضيفه فيبورغ الدنماركي بثلاثة أهداف لواحد الخميس في ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

Reuters

ووقّع الإيطالي جيانلوكا سكاماكا (24) وجارود بوين (64) والجامايكي مايكل أنطونيو (78) أهداف الفريق الفائز.

في المقابل بصم جاكوب بوند على هدف الخاسر الوحيد (69).

وفي أبرز المباريات ضمن نفس الإطار فاز فياريال الإسباني على هايدوك سبليت الكرواتي (4-2) وبارتيزان بلغراد الصربي على هامرون سبارتنز المالطي (4-1) وفيورنتينا الإيطالي على تفينتي الهولندي (2-1) وألكمار الهولندي على جل فيسنتي البرتغالي (4-0) وسسكا صوفيا البلغاري على بازل السويسري (1-0) وأندرلخت البلجيكي على يونغ بويز السويسري (1-0).

وتقام مواجهات الإياب الخميس المقبل لتحديد هوية الفرق التي ستبلغ دور المجموعات ضمن منافسات البطولة القارية.

وست هام يونايتد فيورنتينا فياريال ألكمار دوري المؤتمر الأوروبي
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