وائل جمعة مديراً لمنتخب مصر الأول

وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم: " اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الاطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي: كارلوس كيروش مديراً فنياً، ضياء السيد مدرباً عاماً، محمد شوقي مدرباً، عصام الحضري مدرباً لحراس المرمى، وائل جمعة مديراً للمنتخب، محمد صلاح مديراً إدارياً، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائياً للعلاج الطبيعي، مصطفى صدقى أخصائياً للعلاج الطبيعي، بدر إمام أخصائي التأهيل، محمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب ومحلل أداء".

هذا وقد أعلن الاتحاد المصري أمس الأربعاء عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر خلفاً للمدرب المحلي حسام البدري.



