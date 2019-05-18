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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

هيغيربيرغ تقود ليون للتتويج بدوري أبطال أوروبا

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توجت سيدات ليون الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزهن في النهائي على برشلونة الإسباني 4-1 اليوم السبت.

AFP

في ملعب غروباما أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، سطع نجم اللاعبة النرويجية أدا هيغيربيرغ بتسجيلها لثلاثية في شباك الفريق الإسباني (14 و19 و30) بعد أن افتتحت زميلتها الألمانية دزينيفر ماروزسان التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة الخامسة. 

وجاء الهدف الوحيد لبرشلونة في هذه المواجهة بواسطة اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا في الدقيقة 89. 

وحافظت سيدات ليون على لقبهن في دوري أبطال أوروبا عقب احرازهن اللقب الموسم الماضي أمام فولفسبورغ الألماني. 

ويعتبر فريق سيدات ليون الأفضل في أوروبا بإحرازهن اللقب للمرة السادسة في تاريخه.  
 

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