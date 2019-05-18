في ملعب غروباما أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، سطع نجم اللاعبة النرويجية أدا هيغيربيرغ بتسجيلها لثلاثية في شباك الفريق الإسباني (14 و19 و30) بعد أن افتتحت زميلتها الألمانية دزينيفر ماروزسان التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة الخامسة.

وجاء الهدف الوحيد لبرشلونة في هذه المواجهة بواسطة اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا في الدقيقة 89.

وحافظت سيدات ليون على لقبهن في دوري أبطال أوروبا عقب احرازهن اللقب الموسم الماضي أمام فولفسبورغ الألماني.

ويعتبر فريق سيدات ليون الأفضل في أوروبا بإحرازهن اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

