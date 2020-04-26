هيغواين يكشف تفاصيل إضاعته حلم المونديال على ميسي



وأضاع هيغواين في تلك المباراة فرصة شبه مؤكدة، الأمر الذي وضعه في دائرة الانتقاد لدى الإعلام الأرجنتيني بتحميله مسؤولية الهزيمة في تلك المباراة.

وسرد هيغواين تفاصيل تلك الفرصة قائلاً إنّ الكرة وصلته بصورة مفاجئة من أحد مدافعي ألمانيا، وكان عليه أن يتصرف سريعاً، وقام بتنفيذ أول فكرة خطرت في باله.

مضيفاً أنّ ظهره كان إلى المرمى في تلك اللحظة عندما وصلته الكرة، وعندما قام بالدوران كان يواجه المرمى لكن مع الأسف لم تصل الكرة إلى الشباك.

واعترف هيغواين أنّه فكر في الاعتزال عقب تلك المباراة لكن شقيقه أقنعه بالاستمرار، مؤكداً أنه لولا تدخل شقيقه لكان مشواره الكروي انتهى منذ أعوام.

وفوّت هيغواين على ميسي بإهداره تلك الفرصة إمكانية التتويج بكأس العالم، إذ لم يتوّج أسطورة برشلونة حتى الآن بأي لقب كبير مع منتخب بلاده.