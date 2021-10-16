هوفنهايم يقسو على كولن



ودخل كولن اللقاء على خلفية خمس مباريات متتالية من دون هزيمة، لكنه عاد من ملعب هوفنهايم وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الثانية للموسم الجاري بعد التي تعرض لها في المرحلة الثانية بصعوبة بالغة على أرض بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الحالي بنتيجة 2-3.

وفرط كولن بهذه الهزيمة التي مني بها بخماسية تناوب على تسجيلها التوغولي إيلاس بيبو (31 و49) والنمساوي كريستوف باومغارتنر (51) ودينيس غايغر (74) والنمساوي الآخر شتيفان بوش (87)، بفرصة اللحاق ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث ولو مؤقتا وتراجع إلى المركز السابع المهدد أيضاً بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

وفي المقابل، حقق هوفنهايم فوزه الثالث للموسم الحالي قبل زيارته السبت المقبل لملعب بايرن ميونيخ، ورفع رصيده إلى 11 نقطة وبات ثامناً مؤقتا.