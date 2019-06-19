هروب لاعب كوبي مشارك في الكأس الذهبية

وكشف مدرب المنتخب الكوبي راوول ميديروس أن مدافعه لوبيز اختفى بعد الخسارة أمام المكسيك بسباعية نظيفة السبت في باسادينا (لوس أنجليس) في افتتاح النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية التي تجمع المنتخبات المنضوية تحت لواء اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وقال ميديروس عشية مباراة الجولة الثانية في دنفر ضد مارتينيك "الفريق، كما يعلم الجميع، لم يصل بوفد كامل إلى الكأس الذهبية، والمدافع رقم 4 (ياسماني لوبيز) غادر بالفعل التجمع مساء يوم السبت، وهو اللاعب الوحيد الذي ليس معنا".

ولم يحصل لاعب خط الوسط يوردان سانتا كروز على تأشيرة دخول من السلطات الأميركية، وبالتالي لم يتمكن من الانضمام إلى المجموعة للمشاركة مع بلاده في البطولة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة، كوستاريكا وجامايكا من 15 حزيران/يونيو حتى 7 تموز/يوليو.

وتابع المدرب الكوبي "بخصوص ياسماني، فهذا قراره. أحد من زملائه - ونحن ثلاثون - له أي علاقة بما حصل. إنه قراره، لقد اتخذه ووضعه موضع التنفيذ".

ويعتبر لوبيز، إبن الـ31 عاماً الذي بدأ مشواره الدولي عام 2013 وخاض 28 مباراة (هدف واحد)، من ركائز دفاع المنتخب الكوبي، وهو انضم الى قائمة من الرياضيين الكوبيين الذين استغلوا الأحداث الدولية في الخارج للهروب.

ففي الكأس الذهبية عام 2015، هرب أربعة من أصل اللاعبين الـ23 الذي حلوا مع منتخب كرة القدم في الولايات المتحدة.

وفي دورة الألعاب الأميركية في تورونتو عام 2015، هرب العديد من الرياضيين الكوبيين قبل نهاية البطولة.

وبعد هزيمتهم الساحقة أمام المكسيك صفر-7، يجب على الكوبيين الفوز على مارتينيك الأربعاء في دنفر للحفاظ على الأمل التأهل إلى الدور ربع النهائي.