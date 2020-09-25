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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

هرتا يسقط في العاصمة أمام فرانكفورت

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فرّط هرتا برلين بفرصة التربع وحيداً على الصدارة ولو مؤقتاً، وذلك بسقوطه على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت 1-3 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

واستهل نادي العاصمة الموسم الجديد بقوة من خلال سحقه مضيفه فيردر بريمن 4-1.

لكن فريق المدرب برونو لاباديا وجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين في الشوط الأول من مباراته وضيفه فرانكفورت سجلهما البرتغالي أندريه سيلفا 20 من ركلة جزاء والهولندي باس دوست (36)، ثم بثلاثة أهداف في الشوط الثاني بعد هدف لسيباستيان رود (71)، قبل أن يقلص الفارق بهدية من النمسوي مارتن هينتيريغر  (77خطأ في مرمى فريقه).

ورفع الفائز رصيده الى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً، بعد أن تعادل في المرحلة الافتتاحية على أرضه أمام العائد إلى دوري الأضواء أرمينيا بيليفيلد 1-1.

هرتا برلين الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت
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