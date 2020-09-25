هرتا يسقط في العاصمة أمام فرانكفورت

واستهل نادي العاصمة الموسم الجديد بقوة من خلال سحقه مضيفه فيردر بريمن 4-1.

لكن فريق المدرب برونو لاباديا وجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين في الشوط الأول من مباراته وضيفه فرانكفورت سجلهما البرتغالي أندريه سيلفا 20 من ركلة جزاء والهولندي باس دوست (36)، ثم بثلاثة أهداف في الشوط الثاني بعد هدف لسيباستيان رود (71)، قبل أن يقلص الفارق بهدية من النمسوي مارتن هينتيريغر (77خطأ في مرمى فريقه).

ورفع الفائز رصيده الى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً، بعد أن تعادل في المرحلة الافتتاحية على أرضه أمام العائد إلى دوري الأضواء أرمينيا بيليفيلد 1-1.