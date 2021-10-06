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كرة القدم

هرتا برلين يأمر لاعبيه غير الملقحين بدفع ثمن فحوصات "كوفيد-19"

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أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم الأربعاء أنه سيطلب من لاعبيه وأعضاء جهازه الفني الذين يرفضون التطعيم، بدفع رسوم فحوصات "كوفيد-19" الخاصة بهم في المستقبل.

AFP

وقال متحدث باسم النادي لوكالة "سيد" الالمانية التابعة لوكالة فرانس برس إن عناصر الفريق أو الجهاز الفني الذين يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا سيضطرون قريبًا إلى دفع تكلفة اختبار "بي سي آر" الخاص بهم والذي يكلف حوالي 70 يورو لكل اختبار.

ووفقًا لقوانين رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، يجب أن يخضع اللاعبون لاختبار "بي سي آر" مرتين في الأسبوع، لكن فريق هرتا يخضع لاعبيه وجهازه الفني لاختبارات ست مرات في الأسبوع.

وصرح المدير الرياضي للنادي فريدي بوبيتش لصحيفة "بيلد" اليومية الألمانية أن "90%" من اللاعبين والجهاز الفني تلقوا التطعيم.

وتلقى أكثر من 82 % من لاعبي الدوري الألماني التلقيح.

وخضع هرتا برلين الى الحجر الصحي مرتين هذا العام بسبب بدء تفشي الفيروس في صفوفه.

وحقق هرتا برلين بداية مخيبة في الدوري حيث خسر خمس من مبارياته السبع الأولى.

هيرتا برلين فيروس كورونا كوفيد-19
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