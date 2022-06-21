هبوط اضطراري لطائرة نيمار في البرازيل

وأوضحت صحيفة "أو غلوبو" اليومية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة التي كانت في طريقها من ميامي إلى ساو باولو (جنوب-شرق)، اضطرت إلى الهبوط في بوا فيستا حوالي الساعة 2:00 صباحًا (5:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب "مشكلة انخفاض في الضغط".

وكان نيمار الذي يستمتع بعطلته السنوية، برفقة صديقته برونا بيانكاردي وشقيقته رافايلا والعديد من المقربين الآخرين.

نشر مستخدمو الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لنيمار وهو يبتسم، محاطًا بمعجبين مبتهجين بالوجود غير المتوقع للنجم في هذه المدينة الواقعة في قلب الأمازون، بالقرب من الحدود الفنزويلية.

وكان نيمار نشر الإثنين على حسابه في إنستغرام صورة له مع أخته على مدرج المطار في ميامي، قبل ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى الآن على الحادث.

