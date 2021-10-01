هالاند يؤكد عدم تعافيه من الإصابة

وكتب اللاعب البالغ 21 عاماً عبر حسابه على تويتر الجمعة "لا أستطيع اللعب غداً. أنا مُصاب. سأعود قريباً".

كذلك، يُتوقع أن يغيب هالاند عن المباريات المقبلة لمنتخب النروج في التصفيات أمام تركيا ومونتينغرو في 8 و11 تشرين الأول/أكتوبر توالياً.

وقال مدرب دورتموند ماركو روزه "سيغيب إرلينغ مجدداً. الأوجاع قويّة جداً، ليس ممكناً أن يشارك"، مضيفاً "لقد حاول لكنه توقف عن الركض في التمارين".

وكشف روزه انّ فريقه سيستعيد لاعب الوسط المدافع إيمري تشان الذي غاب بسبب إصابة في القدم منذ آب/أغسطس الماضي، فيما يحتاج الشاب الأميركي جيوفاني رينا لبضعة أيام إضافية للتعافي من إصابة في الفخذ.

