English
العربية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
كرة القدم

نيجيريا تهزم بنين وتتأهل إلى أمم إفريقيا متصدرة لمجموعتها

من قبل

تأهل المنتخب النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد التعادل السلبي بين ليسوتو وسيراليون وفوزه على مضيفه منتخب بنين بهدف دون رد.

وسجل باول اونواتشو هدف الفوز للمنتخب النيجيري في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع من المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

وضمن المنتخب النيجيري احتلال المركز الأول، إذ يتصدر المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقاط من خمس مباريات، مقابل 7 لبنين و4 لسيراليون وثلاث لليسوتو.

وسافر منتخب "النسور الخارقة" على متن قارب إلى بنين بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

ولحقت نيجيريا المتوجة ثلاث مرات آخرها عام 2013، إلى النهائيات بالكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، كوت ديفوار (الحادية عشرة)، فيما تتنافس المنتخبات الأخرى على البطاقات السبع الاخيرة.

منتخب نيجيريا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021
السابق الراوي وحاتم يتفقان على ضرورة
اقرأ
الراوي وحاتم يتفقان على ضرورة تقديم مباراة قوية أمام أذربيجان
التالي المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم
اقرأ
المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا - كان 2021

آخر الأحداث

>