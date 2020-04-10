نورمان هانتر المتوج مع إنكلترا بمونديال 1966 يعالَج من كورونا

ويعد هانتر (76 عاما) أحد أساطير ليدز بعدما ساهم بفوزه بلقب الدوري الإنكليزي مرتين (1968-1969 و1973-1974)، من ضمن ألقاب أخرى، خلال 540 مباراة خاضها في صفوفه.

وكتب النادي في بيان "يمكننا أن نؤكد أن أسطورة ليدز يونايتد وإنكلترا نورمان هانتر يعالج في المستشفى بعدما جاءت نتيجة فحص كوفيد-+ إيجابية"، مضيفا "واصل القتال يا نورمان، كلنا معك".

وانضم هانتر إلى صفوف ليدز بعمر 19 عاما، وأمضى معه 14 سنة بين 1962 و1976، قبل أن ينتقل إلى بريستول سيتي، ومنه إلى بارنسلي حيث اعتزل اللعب عام 1982.



وتولى هانتر مهام المدير الفني للفريق الأخير على مدى أربعة أعوام توزعت بالتساوي قبل الاعتزال وبعده. كما خاض بعد ذلك فترة تدريبية قصيرة مع فريق روثرهام يونايتد.

وفاز هانتر مع ليدز بالاضافة إلى لقبي الدوري، بكأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنكليزية، و"كأس المعارض الأوروبية"، وهي مسابقة قارية سابقة أقيمت بين العامين 1955 و1971.

وشارك المدافع هانتر الذي عرف بالتحاماته الدفاعية القاسية مع خصومه، في 28 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" سجل خلالها هدفين، وكان من ضمن المنتخب الفائز بمونديال 1966 على أرضه، علما أنه لم يشارك في أي مباراة خلال النهائيات.

وسجلت المملكة المتحدة حتى صباح الجمعة نحو ثمانية آلاف وفاة معلنة بسبب "كوفيد-19" الذي تسبب بنحو 65 ألف إصابة في البلاد، من بينها رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي خرج الخميس من العناية المركزة.





