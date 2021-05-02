نهائي كأس أمير دولة قطر على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد وبحضور جماهيري

وجاء في إعلان اللجنة المحلية المنظمة لنهائي كأس أمير دولة قطر ما يلي: "أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لنهائي كأس الأمير أن المواجهة المرتقبة التي ستحدد بطل نسخة هذا العام من البطولة في استاد جاسم بن حمد بنادي السد ستقام بحضور جماهيري، سيتم تحديد نسبته فيما بعد وسط تدابير احترازية صارمة لمنع انتشار كوفيد-19.

وكشفت اللجنة المحلية المنظمة أنه لن يُسمح بدخول الجماهير الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لحضور المباراة النهائية التي ستقام في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ومن المقرر إتاحة فرصة حضور المباراة حصرياً لكل من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في موعد أقصاه 30 أبريل 2021، وكل من تعافى من الإصابة بالفيروس خلال الفترة من 14 نوفمبر 2020 إلى 24 أبريل 2021.

وتشمل التدابير الاحترازية المقررة خلال المباراة ضمان التزام المشجعين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وإبراز تطبيق احتراز وقياس درجة حرارة كل مشجع قبل الدخول إلى الاستاد، كما سيتعين على المشجعين الالتزام بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم في مدرجات الاستاد وفق الأرقام المدونة على تذاكر المباراة.

سوف تتوفّر المزيد من المعلومات عن مبيعات التذاكر لاحقاً".