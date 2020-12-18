نهائي كأس أمير دولة قطر ... إحصائيات وأرقام

توّج السد بكأس أمير دولة قطر اليوم الجمعة عقب فوزه في النهائي على العربي 2-1 في افتتاح استاد الريان المونديالي وبحضور 20 ألف متفرج.

وشهد النهائي الحماسي تسجيل عدد من الأرقام القياسية نستعرض فيما يلي أبرزها :

- اللقب رقم 17 للسد في مسابقة كأس أمير دولة قطر من أصل 26 نهائي.

- السد أحرز 4 من آخر 7 ألقاب في مسابقة كأس أمير دولة قطر.

- تشافي ثالث شخص يحرز كأس أمير دولة قطر لاعبا ومدربا بعد أحمد عمر "فستق" مع السد والمغربي الحسين عموتة مع السد أيضا.

- العربي فشل بتحقيق الفوز في آخر 17 مباراة رسمية له أمام السد منذ عام 2012 إذ فاز "الزعيم" 13 مرة وحسم التعادل نتيجة المباريات المتبقية (4).

- حقق السد الفوز في 10 من آخر 11 مباراة رسمية أمام العربي مقابل تعادل واحد.

- سجل السد 41 هدفا في آخر 9 مباريات رسمية له أمام العربي مقابل 7 أهداف فقط لفريق الأحلام.

- نتيجة 2-1 تسجل للمرة 17 في المباراة النهائية وهي النتيجة الأكثر تكرارا في نهائي كأس أمير دولة قطر.

- تشافي أول مدرب إسباني يحرز لقب كأس أمير دولة قطر.

- الدقيقة 3: أسرع هدف في نهائي كأس أمير دولة قطر منذ هدف البرازيلي موريكي في الدقيقة الثانية للسد بالذات أمام الجيش عام 2015.

- بغداد بونجاح أول لعب يسجل ثنائية للسد في نهائي كأس أمير دولة قطر منذ البرازيلي موريكي أمام الجيش عام 2015.

- أول نهائي للعربي في كأس أمير دولة قطر منذ عام 1994 أمام السد بالذات.

- حسن الهيدوس يصبح اللاعب الأكثر خوضا لنهائي كأس أمير دولة قطر برصيد 8 مباريات نهائية بالتساوي مع لاعبي الغرافة السابقين سعد سطام ومصطفى آدم.

- الهدف الافتتاحي الذي سجلة بغداد بونجاح هو الهدف رقم 150 في المباريات النهائية لكأس أمير دولة قطر.