نصيب البطل قد يبلغ 27 مليون يورو

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس عن رفع قيمة جوائز كأس الأمم الأوروبية، حيث يحصل الفائز بلقب يورو 2016 على ثمانية ملايين يورو (9.1 مليون دولار) كما قد يحصد جوائز إجمالية قدرها 27 مليون يورو.

ورفع اليويفا قيمة الجوائز المالية من 196 مليون يورو في كأس أمم أوروبا 2012 إلى 301 مليون يورو في نسخة يورو 2016 بفرنسا، علماً بأنّ عدد

المنتخبات المشاركة زاد من 16 إلى 24 فريقاً.

ويحصل كل فريق يشارك في البطولة الأوروبية على 8 ملايين يورو، وفي دور المجموعات فإنّ نتيجة التعادل تساوي 500 ألف يورو بينما يساوي الانتصار مليون يورو.

وتحصل الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر على 1.5 مليون يورو لكل منهم فيما يحصل المتأهلون إلى دور الثمانية على 2.5 مليون يورو لكل منهما

مقابل أربعة ملايين يورو لكل متأهل إلى المربع الذهبي وثمانية ملايين يورو للبطل وخمسة ملايين يورو للوصيف.

وسيحصل الفريق الذي يفوز في جميع المباريات السبع في طريقه للتتويج باللقب على 27 مليون يورو.