نصب تمثال ليوهان كرويف في أمستردام

وجاءت هذه الخطوة تخليداً لذكرى أسطورة النادي الهولندي بعد تغيير اسم ملعب "أمستردام أرينا" إلى ملعب "يوهان كرويف" عام 2018.

وتوفي نجم أياكس سابقاً عام 2016 عن عمر ناهز 68 عاماً.

وتقمّص كرويف قميص أياكس على فترتين (1964-1973) و(1981-1983) وساهم بشكل كبير في فوز الفريق الهولندي بثلاثة ألقاب على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها القديمة (1971 و1972 و1973) كما لعب لبرشلونة وليفانتي الإسبانيين ولوس أنجليس أزتيكس وواشنطن ديبلوماتس الأميركيين وفينورد الهولندي.

كما تولّى كرويف تدريب أياكس بين 1985 و1988.