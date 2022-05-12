ندفيد يتحدّث عن أسباب عدم تجديد عقد ديبالا مع يوفنتوس



وقال ندفيد لدى سؤاله لماذا توقفت المفاوضات لتجديد عقد ديبالا لشبكة "ميدياست" "من الصعب الإجابة على هذا السؤال بالتحديد. قمنا بتقييم اللاعب من جميع النواحي، ما يقدم لنا داخل الملعب وخارجه. بطبيعة الحال كانت طلباته (ديبالا) مرتفعة جدا، وهذا أمر محق لأنه لاعب رائع، لكننا لم نشعر بأننا مستعدون للقيام بذلك وبالتالي من المنطقي أن يذهب كل واحد منا في طريقه".

انضم ديبالا (28 عاماً) إلى يوفنتوس في العام 2015 وأحرز معه لقب الدوري خمس مرات وجائزة أفضل لاعب في موسم 2020، وعُيّن نائباً لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي، لكن غياباته المتكرّرة بسبب الإصابة أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".

ورشّحت تقارير في الصحف الإيطالية انتقال ديبالا إلى صفوف إنتر بطل الدوري الموسم الماضي والذي توّج بكأس إيطاليا بفوزه على يوفنتوس بالذات 4-2 بعد التمديد الأربعاء.