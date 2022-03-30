ناصر غانم الخليفي يجدد رفضه لفكرة دوري السوبر الأوروبي

وأضاف الخليفي أنه كان حازماً مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عندما تحدثا عن موضوع دوري السوبر وقال: "مع دوري السوبر أو بدونه نحن نتكلم عن ثلاثة أندية. إنهم يعلمون أنه لا توجد فرصة".

وتابع الخليفي: "الناس يموتون في أوكرانيا وليس لديهم مكان للنوم - ونحن نقاتل من أجل دوري السوبر؟ "

وتابع: "المشكلة مع أندية دوري السوبر هي أنهم لا يتمتعون بالاستقرار. ليس لديهم رؤية مالية طويلة المدى. إنهم يواصلون الحديث عن عقدهم القانوني مع دوري السوبر. ما ينسونه هو أن كرة القدم هي عقد اجتماعي، وليس عقداً قانونياً".

وعن حديثه مع فلورنتينو بيريز قال الخليفي: "طلب مني فلورنتينو بيريز الحديث في الموضوع وأخبرته أنني لا أمانع لكن إن كان سيقوم بأشياء خلف ظهري فأنا لست مهتما".

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان: "لا يمكن استبعاد الأندية الصغيرة، نظام المنافسة يجب أن يكون مفتوحاً تحت لواء الجهاز المنظم حيث يتم احترام الجميع".

