ميسي يكيل المديح لمواطنه لاوتارو.. فماذا بعد؟

وفيما احتفل رأس حربة برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز بعامه الثالث والثلاثين، يبحث متصدر وحامل لقب الدوري الاسباني في آخر موسمين عن لاعب يحمل الشعلة الهجومية بدلاً منه.

وفي ظل تقارير كثيرة تشير الى رغبة برشلونة بضم لاوتارو من انتر، أعاد ميسي توجيه الاشادات لمواطنه وقال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الجمعة: "لأكون صريحاً، لا أعرف إذا حصلت أو تحصل مفاوضات حوله. لا فكرة لدي. لكن كما قلت من قبل، لاوتارو مهاجم رائع وكامل. هو قوي ويراوغ جيداً، يمكنه تسجيل الأهداف وبمقدوره حماية الكرة. لديه الكثير من نقاط التشابه مع لويس سواريز. سنرى ماذا سيحصل".

وتألق لاوتارو (22 عاماً) بشكل لافت هذا الموسم مع إنتر وشكل ثنائياً هجومياً ضارباً مع البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد تسجيله 16 هدفاً في 31 مباراة هذا الموسم، لكن تقارير صحفية أشارت إلى قيمة بنده الجزائي مع إنتر تناهز 120 مليون دولار أميركي.

وتابع ميسي أفضل لاعب في العالم 6 مرات والذي سيبلغ الثالثة والثلاثين في حزيران/يونيو المقبل "من يقرّر في ملف الانتقالات يجب أن يكون ذكياً في الميركاتو (فترة الانتقالات) المنتظر. يجب تحسين الفريق بذكاء".

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد وخطا خطوة نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله على أرض نابولي الايطالي (1-1)، قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي ظل محاولة برشلونة إحراز لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 2015، عاد ميسي المتوج باللقب القاري أربع مرات إلى تصريحات أشار فيها في شباط/فبراير الماضي إلى أنه كي يحرز اللقب المرموق يتعيّن على برشلونة اللعب بشكل افضل ما أثار اعتراض مدربه "ربما (المدرب كيكي) سيتيين أساء فهمي. أردت القول إنه بالطريقة التي نلعب بها، لم نكن لنحرز المسابقة. لا أشكك أبداً بنوعية التشكيلة".

ودخل ميسي في نزاعات عديدة مع إدارته في الآونة الأخيرة، من بينها اتهامه الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بتقويض اللاعبين خلال مفاوضات تقليص رواتبهم بنسبة 70 بالمئة، لضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي الفيروس.

وكان ميسي وجّه أيضاً انتقادات علنية للمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال في شباط/فبراير الماضي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين لعدم دعمهم المدرب المقال من منصبه إرنستو فالفيردي.