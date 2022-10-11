ميسي يشارك في مباراة تكريمية لمواطنه الأسطورة مارادونا

وإلى جانب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً وبرشلونة الإسباني سابقاً، سيتواجد نجوم كبار سابقين وحاليين مثل البرازيلي رونالدينيو، الحارس الإيطالي بطل مونديال 2006 جانلويجي بوفون، أو المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو بحسب الفيديو الذي تم نشره من قبل منظمي المباراة.

ونشر الفيديو في 10 تشرين الأول/أكتوبر لم يأت من فراغ، بل للدلالة على 10-10، تكريماً للقميص رقم 10 الذي ارتداه خلال مسيرته مارادونا الملقب بـ"إل أولتيمو دييس"، أي آخر رقم 10.

وتوفي مارادونا، الفائز بكأس العالم عام 1986، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن 60 عاماً بسبب قصور في القلب.

وبحسب المنظمين، ستقام المباراة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر على الملعب الأولمبي في روما، أي قبل أقل من أسبوع على انطلاق مونديال قطر في 20 منه.

