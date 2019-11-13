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تصفيات يورو 2020
كرة القدم

مودريتش ينال جائزة القدم الذهبية

حصد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني جائزة القدم الذهبية لعام 2019 في احتفال أقيم بإمارة موناكو.

Reuters

وتمنح الجائزة التي وصلت عامها السابع عشر، لأفضل لاعبين فوق الـ29 عاماً

وتتضمن قائمة من فازوا بها في الماضي لاعبين أمثال كافاني وكاسياس وبوفون والكاميروني إيتو بالإضافة إلى إنييستا ودروغبا وزلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم من النجوم الكبار.

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