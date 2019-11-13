مودريتش ينال جائزة القدم الذهبية

وتمنح الجائزة التي وصلت عامها السابع عشر، لأفضل لاعبين فوق الـ29 عاماً

وتتضمن قائمة من فازوا بها في الماضي لاعبين أمثال كافاني وكاسياس وبوفون والكاميروني إيتو بالإضافة إلى إنييستا ودروغبا وزلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم من النجوم الكبار.