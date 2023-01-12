موتسيبي: "كان يوماً مميزاً بتدشين ملعب نيلسون مانديلا"

وتتأهب الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" انطلاقاً من يوم 13 يناير وحتى 4 فبراير 2023.

وعبّر باتريس موتسيبي عن سعادته بافتتاح ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر قائلاً: "لقد كان يوماً مميزاً للغاية بالنسبة لنا بتدشين ملعب نيلسون مانديلا. تسمية الملعب تعكس أحد أكثر الشخصيات إلهاماً في العالم".

وعلى هامش افتتاح ملعب نيلسون مانديلا، تطرق رئيس الاتحاد الإفريقي لتعذّر سفر منتخب "أسود الأطلس" إلى الجزائر للمشاركة في النهائيات قائلاً: " لقد حاولت منذ أسابيع حل المشكلة لكن القوانين السيادية لكل بلد فوق كل شيء، لا ينبغي للسياسة أن تتدخل في الرياضة ولكن يجب علينا احترام قوانين كل بلد".

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس تعذّر سفر المنتخب إلى الجزائر للمشاركة في الـ"شان" في الموعد المحدد.

وذكر الاتحاد المغربي أن منتخب المحليين حامل اللقب في الدورتين السابقتين كان يستعد للتوجه إلى قسنطينة في العاشر من يناير للمشاركة في البطولة التي تنطلق الجمعة، لكنه لم يتوصل بالترخيص النهائي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية.

وأشار موتسيبي في ختام حديثه إلى مسألة تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 قائلاً: " لقد تلقينا خمسة طلبات لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، بما في ذلك طلب تنظيم مشترك، لدينا معايير ومتطلبات محددة من أجل منح هذا الحق".

وأردف: "نريد أن يكون تنظيم البطولة عبر مناطق مختلفة في إفريقيا، لا ينبغي أن تكون منطقة تنظيم عام 2025 في نفس المنطقة مثل عام 2023".