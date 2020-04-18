من الأفضل.. ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ التنافس ذروته بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حتى تردد الجميع في اختيار من هو الأفضل.

نشرت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" نقلاً عن صحيفة The SUN أراء اللاعبين الذين لعبوا إلى جانب ميسي والـCR7 وكان أولهم البرتغالي ديكو الذي كان شاهداً على بدايات "البرغوث" مع برشلونة لكنه اختار رفيق دربه البرازيلي رونالدينيو قائلاً: "من الواضح أن كل من ليو وكريستيانو هما الأعظم، لكن لا أحد أعجبني أداءه ومهاراته مثل رونالدينيو".

واعتبر كل من باولو ديبالا وغونزالو هيغوايين، رفاق كريستيانو في يوفنتوس، وكارلوس تيفيز والبرتغالي نيلسون سيميدو ومواطنه أندريه غوميز بأنهم محظوظون باللعب إلى جانب ميسي وكريستيانو رونالدو.

أما أنخل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لعب مع "الدون" في ريال مدريد اعتبر أن مواطنه ميسي "هو الأفضل في العالم " مضيفاً "لا شك في ذلك" وأيده كل من فرناندو غاغو وإزيكييل غاراي.

واعتبر المدافع جيرار بيكيه والسويدي هنريك لارسون بأن ميسي "من عالم آخر" في حين أكد الأرجنتيني غابرييل هاينزه بأن زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنكليزي هو أفضل لاعب في العالم.

سيظل الجدل قائماً حول اختيار اللاعب الأفضل في العالم بين ميسي وكريستيانو رونالدو إلى أن يأتي لاعب آخر ويسرق منهما الأضواء.



