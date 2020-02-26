منع زيمبابوي من استضافة مباريات دولية لعدم أهلية الملاعب

وأوضح المتحدث باسم اتحاد زيمبابوي (زيفا) كوليساني غويسيلا في بيان ان هذا القرار أتى في أعقاب زيارة تفقدية قام بها وفد من الكاف الى البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث وجد أن الملاعب "لا تتماشى مع المعايير" المطلوبة لاستضافة مباريات من هذا النوع.

وسيكون على المنتخب الوطني أن يختار أرضا محايدة لخوض مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، والتي من المقرر ان تنطلق في آذار/مارس المقبل.

وأوقعت قرعة التصفيات منتخب زيمبابوي في المجموعة الثامنة التي تضم الجزائر حاملة اللقب، وبوتسوانا وزامبيا.

وتقدم غويسيلا باعتذار من المشجعين، معتبراً "اننا نستخدم ملاعب لا تلائم متطلبات الكاف والفيفا (الاتحاد الدولي) منذ فترة، وصار لزاما علينا ان نتحرك" لمعالجة هذه الثغرة.

وتعاني زيمبابوي من أزمة اقتصادية حادة منذ نحو عقدين من الزمن، زاد من حدتها في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة التضخم ونقص المواد الأساسية، إضافة الى الانقطاعات الواسعة والمتواصلة في التيار الكهربائي.

