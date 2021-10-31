منتخب قطر يتأهل إلى بطولة آسيا تحت 23 عاماً

وتعادل منتخب قطر مع سوريا 1-1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً.

وتأخر منتخب قطر بالنتيجة بعد تسديدة من علي بشماني ارتطمت بعبد الرزاق وتحولت إلى المرمى (18) قبل أن يدرك التعادل عبر ركلة جزاء نفذها محمد وعد بنجاح (44).

ورفع منتخب قطر رصيده إلى سبع نقاط من فوزين على اليمن (3-0) وسريلانكا (5-0) وتعادل مع سوريا، فيما احتل المنتخب السوري المركز الثاني بخمس نقاط بعد فوزه على سريلانكا 5-0 وتعادله مع اليمن 0-0 ومع قطر 1-1.

🗒 | ترتيب المجوعة ( أ ) لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة بعد تأهل منتخبنا الأولمبي 🇶🇦



الصدارة عنابية 😌🔝 #AFCU23 pic.twitter.com/AjCealj3ix — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 31, 2021

ويتأهل أبطال المجموعات الـ11 إضافة إلى أوزبكستان المستضيفة، ومن ثم أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني بعد شطب نتائجهم مع صاحب المركز الأخير من كل مجموعة تضم أربعة منتخبات.

وفقد منتخب سوريا رسمياً فرصته في التأهل، بينما ضمنت العديد من المنتخبات العربية تواجدها مثل العراق والكويت والإمارات والأردن كأبطال لمجموعاتهم، كما يملك منتخب السعودية فرصة بالتأهل من ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني عندما يواجه بنغلادش الثلاثاء.