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كرة القدم

ملعب "جاسم بن حمد" يستضيف نهائي كأس أمير دولة قطر

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حدّد الاتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث يوم الجمعة الرابع عشر من مايو المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية للنسخة الـ 49 من كأس أمير دولة قطر على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

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الاتحاد القطري لكرة القدم اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس أمير دولة قطر ملعب جاسم بن حمد
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