ملعب "جاسم بن حمد" يستضيف نهائي كأس أمير دولة قطر

من قبل beIN SPORTS March 18, 2021 17:25 حدّد الاتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث يوم الجمعة الرابع عشر من مايو المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية للنسخة الـ 49 من كأس أمير دولة قطر على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.