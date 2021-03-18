ملعب "جاسم بن حمد" يستضيف نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS March 18, 2021 17:25 حدّد الاتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث يوم الجمعة الرابع عشر من مايو المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية للنسخة الـ 49 من كأس أمير دولة قطر على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. QFA الاتحاد القطري لكرة القدم اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس أمير دولة قطر ملعب جاسم بن حمد السابق موتسيبي: "يجب أن يتوج منتخب إف اقرأ التالي آخر الأحداث March 18, 2021 19:41 29 لاعباً في قائمة "العنابي" للتصفيات الأوروبية March 18, 2021 19:02 العراق يواجه أوزبكستان ودياً March 18, 2021 18:39 28 لاعباً في قائمة مصر أمام كينيا وجزر القمر March 18, 2021 17:50 تحديد موعد وتوقيت الـ"كلاسيكو" بين ريال وبرشلونة March 18, 2021 17:49 ديشان يستدعي ديمبيلي وندومبيلي إلى تشكيلة فرنسا March 18, 2021 17:25 ملعب "جاسم بن حمد" يستضيف نهائي كأس أمير دولة قطر March 18, 2021 17:11 عودة لينغارد لتشكيلة إنكلترا وتواصل غياب "أرنولد" March 18, 2021 15:29 دي روسي ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الايطالي March 18, 2021 14:32 نهائي كأس الملك بين بلباو وسوسييداد دون جماهير March 18, 2021 12:53 مراسل beIN SPORTS: تأجيل مباراة إنتر وساسولو