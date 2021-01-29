مصير أحمد أحمد سيحدد قبل انتخابات الـ"كاف"

وأوضحت المحكمة الرياضية في بيان لها الجمعة أنها "وضعت إجراء مستعجلاً وستصدر حكمها قبل 12 آذار/مارس"، يوم انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي المقرر إجراؤها في العاصمة المغربية الرباط.

وفي حال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خمس سنوات عن أي نشاط كروي، سيكون بإمكان الملغاشي البالغ من العمر 61 عاماً الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وأضافت المحكمة "نظرًا لخطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للسيد أحمد في حالة الإبقاء على العقوبة التأديبية قبل الانتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية تعلق مؤقتًا آثار قرار الفيفا، مما يسمح للرئيس السابق للاتحاد الإفريقي القيام بحملته الترشيحية".

وكانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات أدانت أحمد الذي كان على رأس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجدداً لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. اساءة استخدام المنصب بالإضافة إلى اختلاس الاموال"، وغرَّمته 200 ألف فرنك سويسري (185 ألف يورو).

وكان أحمد قد أوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في حزيران/يونيو 2019 بشبهات فساد قبل اخلاء سبيله، علماً بأنه وصل إلى منصبه منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضاً فضائح فساد عديدة.

ورأى القضاء الداخلي في الفيفا، أن أحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة الاتحاد الافريقي "بينها تنظيم وتمويل رحلة حج إلى مكة، علاقته مع شركة تجهيزات رياضية وأنشطة أخرى".

وكان أحمد تخلى مؤقتاً عن أنشطته في 13 من الشهر ذاته بعد اصابته بفيروس كورونا ودخوله مستشفى في القاهرة، مقر الاتحاد القاري، للخضوع لعلاج، وأسند مهامه بالوكالة الى نائبه الكونغولي الديموقراطي كونستان عمري.

وأعلن المدرب السابق ووزير الرياضة والصيد الاسبق في بلاده، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات أذار/مارس المقبل في الرباط.

وصادق الفيفا الأربعاء على اعتماد أربعة مرشحين لمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي هم الموريتاني أحمد ولد يحيى والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي والسينغالي أوغوستين سنغور والإيفواري جاك أنوما، فيما استبعد أحمد.

ويملك كل من الاتحادات الـ54 المنضوية صوتاً في الانتخابات المتعددة الجولات، مما قد يؤدي إلى تحالفات بعد الجولة الأولى إذا لم يتم تحقيق الأغلبية المطلقة.





