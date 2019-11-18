مصر تسعى لضمان مقعدها في أولمبياد 2020

ويفتتح الدور نصف النهائي بمواجهة كوت ديفوار وغانا على الملعب ذاته، ويتأهل الفائزان مباشرة إلى المباراة النهائية والأولمبياد، في حين يتنافس الخاسران على نيل البطاقة الثالثة الأخيرة للعرس الأولمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويراود الفراعنة حلم التأهل للأولمبياد للمرة الثانية عشرة في تاريخ الكرة المصرية، بعدما شاركوا في 11 نسخة سابقة أعوام 1920 و1924 و1928 و1936 و1948 و1952 و1960 و1964 و1984 و1992 و2012، فيما يسعى منتخب جنوب افريقيا للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2000 و2016.

الهجوم الأقوى في مواجهة الدفاع الأفضل

ولن تكون مهمة الفراعنة سهلة في مواجهة الغد رغم تأهلهم لنصف النهائي عقب تصدرهم للمجموعة الاولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مالي 1-صفر وغانا 3-2 والكاميرون 2-1، كون جنوب إفريقيا حجزت بطاقتها بتعادلها مع نيجيريا حاملة اللقب صفر-صفر حيث أنهت الدور الأول في المركز الثاني للمجموعة برصيد خمس نقاط، بعد التعادل مع زامبيا سلباً والفوز على ساحل العاج 1-صفر.

وستكون هناك مواجهة من نوع خاص بين هجوم الفراعنة الاقوى في البطولة بتسعة أهداف بقيادة مصطفى محمد الهداف حتى الآن بأربعة أهداف، مع دفاع جنوب إفريقيا الاقوى في البطولة حيث لم تهتز شباكه.

والتقى المنتخبان مرتين ودياً قبل انطلاق البطولة فتعادلا في الاولى سلبا وفاز الفراعنة 1-صفر في الثانية.

وقال مدرب مصر شوقي غريب في تصريحات صحافية "استعدينا بشكل خاص لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف النهائي، نعم أنهينا مرحلة مهمة، لكن القادم أهم، ولا بديل لدينا سوى تحقيق الفوز فقط، وهو ما يعني التأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020، ثم خوض المباراة النهائية سعياً لتحقيق اللقب للمرة الأولى".

وأضاف "نحتاج لتركيز شديد مع تنفيذ التعليمات واستثمار الفرص، خاصة وان المنافس كتاب مفتوح لنا، لعبنا معهم مرتين وديا، ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم".

في المقابل، قال مدرب جنوب إفريقيا ديفيد نوتواني خلال المؤتمر الصحافي عقب التأهل لنصف النهائي "علينا إعادة تجهيز اللاعبين لمباراة مصر، المؤكد أننا سنخوض مواجهة صعبة للغاية والحظوظ متساوية بيننا وكلانا يلعب من أجل التأهل للنهائي وليس النهائي فقط بل للمشاركة في الأولمبياد، لذلك المباراة ستكون حماسية للغاية".

وأضاف "سأحاول تجهيز اللاعبين فنياً ونفسيا للعب في استاد القاهرة، أمام الحشد الكبير من الجماهير المصرية المنتظر حضورها".

وتابع "أعلم اننا سنواجه اقوى هجوم في البطولة خاصة الثنائي مصطفى محمد ورمضان صبحي،