مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وعمان

السؤال عن كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان وقطر في تصفيات آسيا والمونديال تأتي إجابته في الأسطر التالية.

وفرضت مباراة عمان وقطر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل منتخب قطر أن يحتفظ بصدارته للمجموعة إذ يملك حالياً 7 نقاط بفارق نقطة عن عمان الثانية، علماً أن الأخيرة لعبت مباراة أقل.

وتنافس قطر على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا باعتبارها مستضيفة لمونديال 2022 ومتأهلة إليه دون حاجة للتصفيات، فيما تخوض عمان التصفيات الآسيوية المشتركة بهدف التأهل إلى كأس آسيا 2023 والدور القادم من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

مباراة قطر وعمان – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة قطر وعمان مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين وستنقل المباراة عبر قناتنا المفتوحة في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر وعمان يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة قطر وعمان تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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