العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

مزيدٌ من الإصابات بفيروس كورونا قبل عودة الدوري الأميركي

من قبل

أصيب أربعة لاعبين إضافيين في الدوري الأميركي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع واحد على انطلاق المسابقة في أورلاندو بفلوريدا.

Reuters

وأعلنت رابطة الدوري أنّ الأربعة ضمن مجموعة تقيم في فندق مخصص لفرق الدوري وكانوا جزءاً من مجموعة مؤلفة من 392 لاعباً ومدرباً وعضواً في الأجهزة الفنية خضعوا لفحوص على مدار يومين.

وفي وقت سابق قالت رابطة الدوري إنّ 20 لاعباً وستة من أعضاء الأجهزة الفنية جاءت فحوصهم إيجابية لكوفيد-19.

وبدأت الفرق في الوصول إلى أورلاندو الأسبوع الماضي من أجل إعادة إطلاق الموسم 25 في تاريخ المسابقة الذي تم تعليق منافساته في مارس في خضم تفشي فيروس كورونا.

وتقام البطولة التي تضم 54 مباراة بدون جماهير، وتنطلق في الثامن من يوليو بمواجهة بين أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي.
  

الدوري الأميركي لكرة القدم
السابق خلاف بين أرسنال وسانت إتيان عل
اقرأ
خلاف بين أرسنال وسانت إتيان على تمديد إعارة ساليبا
التالي

آخر الأحداث