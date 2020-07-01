مزيدٌ من الإصابات بفيروس كورونا قبل عودة الدوري الأميركي

وأعلنت رابطة الدوري أنّ الأربعة ضمن مجموعة تقيم في فندق مخصص لفرق الدوري وكانوا جزءاً من مجموعة مؤلفة من 392 لاعباً ومدرباً وعضواً في الأجهزة الفنية خضعوا لفحوص على مدار يومين.

وفي وقت سابق قالت رابطة الدوري إنّ 20 لاعباً وستة من أعضاء الأجهزة الفنية جاءت فحوصهم إيجابية لكوفيد-19.

وبدأت الفرق في الوصول إلى أورلاندو الأسبوع الماضي من أجل إعادة إطلاق الموسم 25 في تاريخ المسابقة الذي تم تعليق منافساته في مارس في خضم تفشي فيروس كورونا.

وتقام البطولة التي تضم 54 مباراة بدون جماهير، وتنطلق في الثامن من يوليو بمواجهة بين أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي.

