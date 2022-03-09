مدرب مونشنغلادباخ يغيب عن مباراة فريقه المقبلة بسبب إصابته بفيروس كورونا

وسيتولى مساعده كريستيان باينتينغر بالتالي مسؤولية الاشراف على الفريق خلال المباراة المقررة على أرضه "بوروسيا بارك".

وتعتبر المباراة في غاية الأهمية بالنسبة الى هوتر الذي يواجه ضغوطات كبيرة لأن فريقه ليس بعيدا عن الفرق المهددة بالهبوط لا سيما بعد خسارة مونشنغلادباخ أمام مضيفه شتوتغارت 2-3.

وارتفعت نسبة الاصابات بكوفيد في الأندية الألمانية في الآونة الأخيرة حيث يحاول ماينتس تأجيل مباراته ضد أوغسبورغ السبت الى موعد لاحق بعد ان تم تأجيل مباراته مع بوروسيا دورتموند السبت الماضي حتى 16 آذار/مارس الحالي بسبب وجود 20 حالة إيجابية في صفوفه.

كما تأثر دورتموند بإصابات في صفوفه حيث أعلن الثلاثاء بأن قطب دفاعه ماتس هوملس وظهيره البرتغالي رافايل غيريرو خضعا لفحص للكشف عن كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

كما أن الجهاز الفني التدريبي لأرمينيا بيليفلد يتضمن بعض الأفراد الإيجابيين وقد يؤثر هذا الأمر على مباراته ضد بوروسيا دورتموند الأحد.