مدرب دورتموند يطالب بعودة هوملس الى المنتخب الالماني

انضم السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الالماني إلى المطالبين بعودة قلب دفاعه ماتس هوملس إلى المنتخب الوطني لخوض الاستحقاقات الكروية الدولية المقبلة، بعدما استبعده في وقت سابق مدرب "المانشافت" يواكيم لوف.

وقال فافر خلال مؤتمر صحافي على هامش لقاء فريقه أمام اينتراخت فرانكفورت الاحد في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي "بعد مباراتيه الاخيرتين فهو يستحق ذلك بدون اي جدل".

وتابع "ليس نحن من يقرر، بل الطريقة التي يلعب بها هوملس حاليا".

وغادر هوملس فريقه السابق بايرن ميونيخ في حزيران/يونيو الماضي قبيل بداية الموسم الجديد عائدا إلى دورتموند الذي دافع عن الوانه سابقا واحرز معه لقب الـ "بوندسليغا" عامي 2011 و2012، واعاد الاستقرار الى دفاع "الاصفر والاسود" بفضل خبرته.

وساهم المدافع الألماني في احتلال دورتموند للمركز الثالث في ترتيب فرق الدوري المحلي هذا الموسم برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن لايبزيغ المتصدر، ولعب دورا اساسيا في الفوز على باير ليفركوزن برباعية نظيفة الاسبوع الماضي، إضافة إلى التعادل السلبي مع برشلونة الإسباني الثلاثاء في افتتاح مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان هوملس ضمن تشكيلة المنتخب الألماني التي توجت بلقب مونديال 2014 في البرازيل، وخرجت من الدور الأول لمونديال روسيا 2018. لكن مسيرته مع زميليه السابقين في بايرن المدافع جيروم بواتنغ والمهاجم توماس مولر، انتهت في المنتخب بإعلان مدرب الأخير لوف في آذار/مارس، أن اللاعبين الثلاثة لم يعودوا ضمن خططه المستقبلة.

وضم فافر صوته الى قائد المنتخب الالماني وبايرن السابق لوثار ماتيوس (58 عاما) الذي طالب بعودة هوملس بعد الخسارة أمام هولندا 2-4 الشهر الماضي ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 والصورة المهزوزة للدفاع، معتبرا أن خبرة مدافع دورتموند هي ميزة لا يمكن للوف تجاهلها.

وقال الفائز بمونديال 1990 بعد تعادل دورتموند أمام برشلونة الثلاثاء في دوري الابطال "عندما يلعب بهذه الطريقة، فهو أحد أبرز المدافعين في ألمانيا"، مضيفا "لا يجب أن يبقى هوملس خارج" المنتخب الألماني.

وتستضيف ألمانيا منتخب الارجنتين في مباراة ودية دولية في دورتموند في 9 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، قبل أن تلعب في تصفيات كأس أوروبا 2020 أمام كل من إستونيا وبيلاروسيا وإيرلندا الشمالية في سعيها لتصدر مجموعتها الثالثة.

في المقابل، أكد هوملس لصحيفة "بيلد" الرياضية الالمانية هذا الاسبوع انه لا ينتظر اتصالا من لوف، وقال "احاول ان افكر بالامر اقل قدر ممكن. في حال حصل ذلك سيكون قد حصل".

وتابع "لطالما كنت فخورا باللعب لالمانيا، ولم يتبدل أي شيء".

وبدوره شاطر ميكايل تسورك المدير الرياضي في دورتموند فافر وماتيوس الرأي، معتبرا انه عندما "تعاقدنا مع هوملس كنت قد قلت انه افضل قلب دفاع في ألمانيا، وكان ذلك حتى قبل أن يبدأ الموسم الجديد".

وتابع "أكرر ذلك الآن واعتقد أنني سأكرر ذلك مجددا عام 2020"، قبل أن يختم "ولكن في نهاية الامر، المدرب الوطني هو من يقرر. الكرة في ملعبه، وليست في ملعبنا".