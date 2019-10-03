مدرب البرتغال يدافع عن سيلفا المتهم بالعنصرية

وقال سانتوس في مؤتمر صحافي لإعلان تشكيلة البرتغال لمباراتيها ضد لوكسمبورغ وأوكرانيا ضمن تصفيات كأس أوروبا "إنه أمر سخيف تماما، برناردو سيلفا هو أحد الشبان الذين أعرف أنهم يتمتعون بأفضل شخصية إنسانية واجتماعية (...) ما يجري لا معنى له، إنه لا يستحق هذا".

ونشر سيلفا في 22 أيلول/سبتمبر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة مندي عندما كان طفلا، إلى جانب صورة كاريكاتورية لشخصية ذات بشرة سوداء، تمثل العلامة التجارية لأحد صانعي الفول السوداني بالشوكولا. وعلى رغم قيام سيلفا بحذف التغريدة، إلا أنها أثارت انتقادات واسعة على خلفية اتهامه بالعنصرية حيال زميله.

وكان سيلفا (25 عاما)، قد بعث خلال الأسبوع الماضي برسالة إلى الاتحاد الإنكليزي اعتذر فيها عما بدر منه. وتضمنت الرسالة دعما من زميله الفرنسي الذي أكد أنه لم يشعر بإساءة جراء ما نشره البرتغالي.

وقام سيلفا بسحب التغريدة ونشر أخرى كتب فيها "لا يمكننا حتى المزاح مع صديق هذه الأيام".

ولقي سيلفا أيضا دعم مدربه في سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا الذي شدد على أنه ليس عنصريا، وأن ما كتبه كان عبارة عن "دعابة"، مشددا على أن "بنجامان هو بمثابة أخ لبرناردو، وبرناردو بمثابة أخ لبنجامان".

يذكر أن مندي وسيلفا زميلان منذ العام 2016، حيث أمضيا عاما سويا في فريق موناكو الفرنسي قبل انتقالهما إلى سيتي في العام التالي.

