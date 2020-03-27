العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

محمود المواس يكشف عن طريقة توزيعه المساعدات لـ500 عائلة لمواجهة فيروس كورونا

من قبل

كشف محمود المواس عن تفاصيل إعلانه تقديم المساعدة لـ500 عائلة محتاجة في بلده سوريا لمواجهة وباء كورونا.

AFP

وأعلن المواس لاعب أم صلال القطري ومنتخب سوريا في حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الإنترنت أمس الخميس، أعلن عن جاهزيته لتقديم المساعدة لقرابة 500 عائلة في سوريا وتحديداً في محافظة حماة مكان ولادته.

وقال المواس: "أعلن مساعدتي لبلدي سوريا بكافة الإجراءات المتخذة لتفادي انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية أعلن مساندتي ومساعدتي لـ500 عائلة محتاجة في مدينة حماة".

وأضاف أحد أبرز محترفي الدوري القطري: "بإذن الله باقي اللاعبين سيعلنون عن مبادرات مشابهة قريباً"، مطالباً جماهير الكرة السورية بالالتزام بالتعليمات.

وقال محمود المواس في تصريحات حصرية لموقعنا: "سأقدم المساعدات كمبالغ مالية عن طريق بعض المقربين وجهات مختصة بالمساعدات".

مضيفاً: "كلنا بحاجة لمساعدة بعضنا البعض في هذه الفترة، يجب أن نتكاتف ونكون يد واحدة".

وتعد مبادرة محمود المواس من المبادرات القليلة جداً التي قام بها لاعبي منتخب سوريا في سبيل مواجهة فيروس كورونا، علماً أن نجوم الرياضة في بلدان أخرى أظهروا تجاوباً ملفتاً في سبيل مواجهة التصدي لهذا الوباء (كوفيد-19).

وأوقفت النشاطات الرياضية في مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصيب به أكثر من نصف مليون نسمة حتى اللحظة.

محمود المواس منتخب سوريا أم صلال
السابق الصين اختبار للآخرين: العودة إ
اقرأ
الصين اختبار للآخرين: العودة إلى الملاعب ليست سهلة رغم انحسار كورونا
التالي

آخر الأحداث