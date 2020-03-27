محمود المواس يكشف عن طريقة توزيعه المساعدات لـ500 عائلة لمواجهة فيروس كورونا

وأعلن المواس لاعب أم صلال القطري ومنتخب سوريا في حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الإنترنت أمس الخميس، أعلن عن جاهزيته لتقديم المساعدة لقرابة 500 عائلة في سوريا وتحديداً في محافظة حماة مكان ولادته.

وقال المواس: "أعلن مساعدتي لبلدي سوريا بكافة الإجراءات المتخذة لتفادي انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية أعلن مساندتي ومساعدتي لـ500 عائلة محتاجة في مدينة حماة".

وأضاف أحد أبرز محترفي الدوري القطري: "بإذن الله باقي اللاعبين سيعلنون عن مبادرات مشابهة قريباً"، مطالباً جماهير الكرة السورية بالالتزام بالتعليمات.

وقال محمود المواس في تصريحات حصرية لموقعنا: "سأقدم المساعدات كمبالغ مالية عن طريق بعض المقربين وجهات مختصة بالمساعدات".

مضيفاً: "كلنا بحاجة لمساعدة بعضنا البعض في هذه الفترة، يجب أن نتكاتف ونكون يد واحدة".

وتعد مبادرة محمود المواس من المبادرات القليلة جداً التي قام بها لاعبي منتخب سوريا في سبيل مواجهة فيروس كورونا، علماً أن نجوم الرياضة في بلدان أخرى أظهروا تجاوباً ملفتاً في سبيل مواجهة التصدي لهذا الوباء (كوفيد-19).

وأوقفت النشاطات الرياضية في مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصيب به أكثر من نصف مليون نسمة حتى اللحظة.