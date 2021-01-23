ماينتس وفولفسبورغ يسديان خدمة لبايرن ميونيخ

في المباراة الأولى، كان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الأميركي الواعد تايلر أدامس (21 عاماً) عندما استغل كرة مرتدة من الحارس روبن تسينتنر إثر تسديدة قوية من خارج المنطقة للمهاجم النمسوي مارسيل سابيتسر إثر تمريرة من الدولي السويدي إميل فورسبرغ فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (15)، وأدرك ماينتس التعادل بواسطة الفرنسي السنغالي الأصل موسى نياخاتيه بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (24).



ومنح المدافع الدولي مارسيل هالستنبرغ التقدم مجدداً للضيوف من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة (30)، وردّ نياخاتيه مرة أخرى مدركاً التعادل بعد 5 دقائق عندما استغل كرة داخل المنطقة من ستيفان بيل فتابعها بيمناه داخل المرمى (35)، قبل أن يسجل اللوغسمبورغي لياندرو باريرو هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما استغل تمريرة عرضية من الأنغولي الأصل داني دا كوستا داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى (50).

وهي الخسارة الثانية للايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة التي حقق خلالها فوزاً واحداً، والثالثة هذا الموسم، فتجمّد رصيده عند 35 نقطة.



في المقابل، حقق ماينتس فوزه الثاني هذا الموسم ففض مؤقتاً شراكة المركز الأخير مع شالكه معززاً موقعه في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 10 نقاط بفار ثلاث نقاط أمام شالكه، وبفارق سبع نقاط خلف أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الخامس عشر الأخير الذي يبقي صاحبه في الدرجة الأولى والذي مني بخسارة مذلة على أرضه أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-5.



وفرض البرتغالي أندريه سيلفا نفسه نجماً في المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 25 و33، معززاً تقدم فريقه بثلاثية بعدما سجل الصربي فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الدقيقة 27.



وقلّص الفنزويلي سيرخيو كاسانوفا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، لكن فرانكفورت سجل هدفين في الشوط الثاني عبر المدافع السويدي يواكيم نيلسون (51 خطأ في مرمى فريقه) والبديل الصربي لوكا يوفيتش (75).

وفشل باير ليفركوزن في استغلال خسارة لايبزيغ واللحاق به إلى الوصافة عندما خسر أمام ضيفه فولفسبورغ بهدف وحيد سجله ريدل "بوتي" باكو بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من ريناتو ستيفن (35).



وتجمد رصيد باير ليفركوزن عند 32 نقطة بفارق الأهداف امام فولفسبورغ الذي استغل جيداً خسارة دورتموند لينتزع منه المركز الرابع.



وعزّز فرايبورغ موقعه في المركز التاسع بتغلبه على ضيفه شتوتغارت بهدفين للبوسني إرمدين ديميروفيتش (14) والكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (37) مقابل هدف لأمانجيتوكا (7).



وتغلب أوغسبورغ على أونيون برلين بهدفين لفلوريان نييدرليخنر (17 و47) مقابل هدف للدنماركي ماركوس إنغفارتسن (25).

