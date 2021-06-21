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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

مانيه يتبرع بمبلغ كبير لبناء مشفى في السنغال

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت عن تبرع ساديو مانيه بمبلغ كبير وصل إلى قرابة نصف مليون جنيه إسترليني لبناء مشفى في مدينة بامبالي مسقط رأسه في السنغال.

AFP

وجاء في موقع الاتحاد الإفريقي أنّ مانيه قرر المساعدة في بناء مشفى في قرية في بامبالي التي ولد بها بسبب عدم وجود مشفى هناك.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنّ مانيه نجم ليفربول الإنكليزي سبق وأن تبرع بقرابة 250 ألف جنيه إسترليني لبناء مدرسة في ذات المدينة وأنّ صاحب الـ29 عاماً التقى الأسبوع الفائت مع الرئيس السنغالي ماكي سال لمناقشة مشروع المشفى.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة السنغال على تويتر: "أنّ مانيه قدم خطة طموحة لبناء المشفى".

ويعد مانيه أحد أبرز اللاعبين الأفارقة في السنوات الأخيرة خاصة وأنّه قاد رفقة المصري محمد صلاح فريقه الإنكليزي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنكليزي 2020.

 

ليفربول السنغال ساديو مانيه
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