مانشيني يستبعد بالوتيلي من تشكيلة إيطاليا

وبعدما وقع مهاجم بريشيا ضحية هتافات عنصرية من قبل جماهير نادي فيرونا الأسبوع الماضي، قال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا إنّ تواجد المهاجم قد يوجّه "رسالة رائعة"، غير أنّ المهاجم البالغ 29 عاماً أخفق بالعودة إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى خلال سنة.

وسجّل "سوبر ماريو" هدفين في ست مباريات في الدوري منذ عودته إلى إيطاليا بعد فترة مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي. وعلى الصعيد الدولي، سجل بالوتيلي 14 هدفاً في 36 مباراة منذ بداية مشواره مع "الآزوري" في عام 2010.

وكانت إيطاليا ضمنت تأهلها إلى النهائيات القارية مسبقاً، وستواجه البوسنة والهرسك في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قبل استضافة أرمينيا بعدها بثلاثة أيام.

ووجّه مانشيني دعوة أولى لمدافع بريشيا أندريا تشيستانا ولاعب وسط فيورنتينا غايتانو كاستروفيلي ومهاجم بولونيا ريكاردو أورسوليني. كما يعود لاعب وسط أودينيزي رولاندو ماندراغورا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي بعد غياب سنة.



وفيما يلي التشكيلة الكاملة التي استدعاها المدرب مانشيني:

- لحراسة لمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

- للدفاع: فرانشيسكو اتشيربي (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أندريا تشيستانا (بريشيا)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، ايمرسون بالمييري (تشيلسي الانكليزي)، ليوناردو سبيناتسولا وأليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، أليسيو رومانيولي (ميلان).

- للوسط: نيكولو باريلا (انتر)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، رولاندو ماندراغورا (اودينيزي)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيكولو تسانيولو (روما).

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شنهوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا).