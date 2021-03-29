مالاوي تلحق بركب المتأهلين إلى أمم إفريقيا

وسجل ريتشارد مبولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

وحسمت مالاوي البطاقة الثانية للمجموعة بعدما ضمنت بوركينا فاسو الأولى بتعادلها مع مضيفتها أوغندا سلباً الأربعاء الماضي.

ورفعت مالاوي رصيدها الى 10 نقاط منتزعة صدارة المجموعة مؤقتاً بفارق نقطة واحدة امام بوركينا فاسو التي تستضيف جنوب السودان لاحقا.

وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة 19 هي مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو ومالاوي (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، الكاميرون المضيفة (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، كوت ديفوار (الحادية عشرة) ونيجيريا (الثانية عشرة).

وتبقى خمس بطاقات ستحسم غدا الثلاثاء في ختام الجولة السادسة للمجموعات الخامسة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.

وانحصرت المنافسة في المجموعة الخامسة بين موريتانيا الثانية (6 نقاط) وبوروندي الثالثة (5 نقاط) وجمهورية إفريقيا الوسطى الرابعة (4 نقاط).

وتحل موريتانيا ضيفة على جمهورية إفريقيا الوسطى، وبوروندي ضيفة على المغرب.

وتحتاج موريتانيا إلى الفوز لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، كما أن التعادل سيكون كافيا في حال تعثر بوروندي امام المغرب، ليرتفع عدد المنتخبات العربية في النهائيات إلى سبعة بعد المغرب والجزائر ومصر وتونس والسودان وجزر القمر.

كما بقيت المنافسة ثلاثية على البطاقة الثانية للمجموعة السادسة بين الرأس الأخضر الثانية (7 نقاط) ورواندا الثالثة (5 نقاط) وموزمبيق الرابعة (4 نقاط).

ويحل منتخب الرأس الأخضر ضيفاً على موزمبيق، ورواندا ضيفة على الكاميرون.

وتتنافس الكونغو مع غينيا بيساو على البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة عندما يلتقيان على ارض الاخيرة.

وتملك الكونغو 8 نقاط مقابل 6 لغينيا بيساو.

