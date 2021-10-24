ليفركوزن يفرط بنقطتين وفولفسبورغ يتخلى عن فان بومل



وبعد هزيمة مذلة في المرحلة السابقة على أرضه أمام بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب 1-5، بدا ليفركوزن في طريقه لاستعادة توازنه والمركز الثالث من فرايبورغ الفائز السبت على مضيفه فولفسبورغ صفر-2، وذلك بتقدمه بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر التشيكي باتريك شيك (15) والمغربي الأصل كريم بلعربي (17).



لكن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست قلب الطاولة على الضيوف في الشوط الثاني بتسجيله ثنائية لكولن (63 و82) منح بها فريقه نقطته الثالثة عشرة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن ليفركوزن الذي كان مهدداً بخسارة المركز الرابع لو نجح أونيون برلين في المحافظة على تقدمه أمام مضيفه شتوتغارت بهدف سجله النيجيري تايوو أوونيي (31)، إلا أنه تلقى هدف التعادل في الثواني القاتلة عبر البديل الدنماركي وحيد الله فغير (3+90).



وبقي ليفركوزن أمام أونيون برلين بفارق نقطة، فيما رفع شتوتغارت رصيده إلى 10 في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن بوخوم الذي تغلب بهدفين دون رد على آينتراخت فرانكفورت.



وبعد أقل من خمسة أشهر على استلامه المهمة، خسر لاعب الوسط السابق فان بومل منصبه كمدرب لفولفسبورغ نتيجة الهزائم الأربع المتتالية التي مني بها الأخير.



وبات فان بومل أول مدرب يخسر منصبه هذا الموسم في الدوري الألماني.