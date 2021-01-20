ليفاندوفسكي يقود بايرن لتعزيز صدارته

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الوحيد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء إثر عرقلة المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز داخل المنطقة من راني خضيرة فانبرى لها الاختصاصي "ليفا" بنجاح رافعا رصيده الى 22 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في دور الذهاب للدوري (17 مرحلة) والذي كان بحوزة "المدفعجي" غيرد مولر منذ أكثر من نصف قرن وكان 20 هدفا موسم 1968-1969.

وعزز ليفاندوفسكي حظوظه في تحقيق رقم قياسي ثان لمولر وهو عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد وهو 40 هدفا وحققه موسم 1971-1972.

وهو الفوز الثاني عشر لبايرن ميونيخ هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 نقطة محافظا على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن أقرب مطارده لايبزيغ الذي استعاد توازنه والمركز الثاني من باير ليفركوزن عندما تغلب على ضيفه أونيون برلين بهدف وحيد سجله لاعب وسطه الدولي السويدي إميل فورسبرغ في الدقيقة 70.

وعانى لايبزيغ كثيرا لإيجاد ثغرة في خط دفاع أونيون برلين قاهر الكبار حتى قبل هذه المرحلة وانتظر الدقيقة 70 لافتتاح التسجيل عبر فوسبرغ بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الإسباني داني أولمو.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام باير ليفركوزن الذي كان انتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه على بوروسيا دورتموند 2-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

في المقابل، تراجع أونيون برلين الذي شكل كابوسا للفرق الكبرى في البوندسليغا، بما أنه فرض التعادل على بايرن ميونيخ (1-1) وفاز على بوروسيا دورتموند (2-1) وباير ليفركوزن (1-صفر)، الى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف فولفسبورغ الفائز على مضيفه ماينتس 2-صفر الثلاثاء.

كولن يتنفس الصعداء



وتعادل فرايبورغ مع ضيفه إينتراخت فرانكفورت 2-2 في مباراة مثيرة.

وبكر الضيوف بالتسجيل عبر اللبناني الأصل أمين يونس (6)، وأدرك أصحاب الأرض عبر المجري رونالد شالاي (32)، ثم تقدموا مطلع الشوط الثاني بواسطة نيلز بيترسن، قبل أن يمنح مدافعهم كيفن شلوتيربيك التعادل لفرانكفورت عندما سجل بالخطأ في مرمى فريقه (75).

وتنفس كولن الصعداء بفوز قاتل على مضيفه شالكه عندما تغلب عليه 2-1.

وكان كولن البادئ بالتسجيل عبر شيخوس في الدقيقة 31 بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من دومينيك دريكسلر.

ونجح شالكه في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر ماثيو هوب بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من سياد سردار (57)، قبل أن يخطف يان ثييلمان هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من إلفيس ريتشبيكاي.

وهو الفوز الثالث لكولن هذا الموسم والأول في مبارياته الست الأخيرة فعزز موقعه في المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية في نهاية الموسم من أجل تفادي الهبوط، برصيد 15 نقطة من فوزه بفارق نقطة واحدة نقطتين خلف ارمينيا بيليفيلد صاحب آخر المراكز التي تضمن لصاحبها البقاء في البوندسليغا والذي أكرم وفادة شتوتغارت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها فابيان كلوس (27) ومارك أوليفر كيمبف (47 خطأ في مرمى فريقه) والياباني ريتسو دوان (86).

في المقابل، مني شالكه بخسارته الثانية على التوالي بعد تحقيقه فوزه الأول هذا الموسم، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.