لايبزيغ ينتصر ويقلّص الفارق مع بايرن ميونيخ



وقلّص لايبزيغ الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر إلى نقطتين بانتصاره الرابع على التوالي في البوندسليغا، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة.

ومنح النمسوي مارسيل زابيتسر التقدم للفريق الضيف بتسديدة قوية من 30 متراً في الزاوية العليا لمرمى النرويجي رونه يارشتاين حارس هيرتا في يوم مشمس في العاصمة الألمانية.

واستغل الفرنسي نوردي موكيلي خطأ من مواطنه ماتيو غندوزي ليعزز من تقدم لايبزيغ في الدقيقة 71.

وصمد لايبزيغ أمام ضغط هيرتا المتأخر وأنقذ الحارس المجري بيتر غولاتشي فرصتين قبل أن يختتم مواطنه فيلي أوربان الأهداف قبل ست دقائق من النهاية.



وبقي هيرتا في المركز 15 برصيد 18 نقطة مع أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء.



وتعادل أوغسبورغ وباير ليفركوزن بهدف لمثله.

