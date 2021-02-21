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الدوري الإسباني
كرة القدم

لايبزيغ ينتصر ويقلّص الفارق مع بايرن ميونيخ

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فاز لايبزيغ بثلاثية نظيفة على مضيفه هيرتا برلين اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP


 وقلّص لايبزيغ الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر إلى نقطتين بانتصاره الرابع على التوالي في البوندسليغا، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة.

ومنح النمسوي مارسيل زابيتسر التقدم للفريق الضيف بتسديدة قوية من 30 متراً في الزاوية العليا لمرمى النرويجي رونه يارشتاين حارس هيرتا في يوم مشمس في العاصمة الألمانية.

واستغل الفرنسي نوردي موكيلي خطأ من مواطنه ماتيو غندوزي ليعزز من تقدم لايبزيغ في الدقيقة 71.

وصمد لايبزيغ أمام ضغط هيرتا المتأخر وأنقذ الحارس المجري بيتر غولاتشي فرصتين قبل أن يختتم مواطنه فيلي أوربان الأهداف قبل ست دقائق من النهاية. 

وبقي هيرتا في المركز 15 برصيد 18 نقطة مع أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء.

وتعادل أوغسبورغ وباير ليفركوزن بهدف لمثله.
 

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