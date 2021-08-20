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لايبزيغ يقسو على شتوتغارت

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حقق لايبزيغ فوزاً باهراً على ضيفه شتوتغارت الجمعة في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

Reuters


سجل لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي هدفين في أول مشاركة أساسية مع لايبزيغ خلال فوز ساحق 4-صفر على شتوتغارت في أول انتصار له هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الجمعة.  

وهيمن صاحب الضيافة في الشوط الأول وسدد 16 مرة على المرمى.

وتقدّم في الدقيقة 38 عبر سوبوسلاي بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة للمرمى.  

وضاعف لايبزيغ التقدم في اللحظات الأولى بالشوط الثاني (46) بعد جهد مميز كلله إيميل فورسبيرغ عقب تمريرة دقيقة من أندريه سيلفا بالكعب.  

وأضاف سوبوسلاي هدفه الثاني في الدقيقة 52 من ركلة حرة جانبية منخفضة مرت من الجميع وتسللت الكرة إلى شباك الحارس فلوريان مولر.  

وأكمل سيلفا الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد لمسة يد على مارك أوليفر كيمف.  

شتوتغارت لايبزيغ
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