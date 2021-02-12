لايبزيغ يخوض "بروفة" ناجحة قبل لقاء ليفربول

وكان لايبزيغ يمني النفس بأن يعود الثلاثاء الى ملعبه "ريد بول أرينا" لمواجهة ليفربول، لكنه سيضطر الى السفر لبودابست من أجل خوض مباراة الذهاب المحتسبة على أرضه بسبب قيود السفر التي تفرضها ألمانيا على الوافدين إليها ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبانتظار السفر إلى بودابست، حقق فريق المدرب يوليان ناغلسمان المطلوب منه محلياً وعزز مركزه الثاني بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر.

وحسم لايبزيغ الفوز في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدماً بهدفي الإسباني داني أولمو من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي نوردي موكييل (38)، ومواطن الأخير كريستوفر نكونكو بتمريرة من الدنماركي يوسف بولسن (43).

وحافظ رجال ناغلسمان على تقدمهم بهدفين حتى الدقيقة 77 حين عاد أوغسبورغ إلى الأجواء بفضل ركلة جزاء انتزعها الدنماركي مادس بيدرسن من الفرنسي إبراهيما كوناتيه ونفذها دانيال كاليغيوري بنجاح، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الحادية عشرة هذا الموسم.

