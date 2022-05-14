لايبزيغ إلى دوري الأبطال وأرمينيا بيليفيلد يودّع الأضواء



وبهذا التعادل، أنهى لايبزيغ موسمه في المركز الرابع خلف البطل بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند الوصيف وباير ليفركون الثالث الذين كانوا حاجزين للبطاقات الثلاث الأولى للمسابقة القارية الأم.



وافتتح ياني سيرا التسجيل لأرمينيا بيليفيلد في الدقيقة 70، قبل أن يدرك لايبزيغ التعادل برأسية أوربان (90+3).

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، فيما لحق أرمينيا بيليفيلد بغرويتر فورث إلى الدرجة الثانية بإنهائه الموسم في المركز السابع عشر قبل الأخير مع 28 نقطة.

في المقابل، تأهل كل من أونيون برلين وفرايبورغ، في المركزين الخامس والسادس على التوالي، إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما كانت بطاقة "كونفرنس ليغ" من نصيب كولن الذي خسر أمام شتوتغارت 1-2 ليضمن الأخير مكانه في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

أما هرتا برلين الذي خسر أمام دورتموند 1-2، فبقي في المركز السادس عشر، وصعّب مهمته بالبقاء، إذ سيتعين عليه لعب ملحق الصعود والهبوط مع ثالث الدرجة الثانية في 19 و23 أيار مايو الحالي.

وتعادل فولفسبورغ مع بايرن ميونيخ حامل اللقب 2-2 وفاز ليفربكوزن على فرايبورغ 2-1 وانتصر يونيون برلين على بوخوم 3-2 ومونشنغلادباخ على هوفنهايم 5-1، كما تعادل ماينتس مع آينتراخت فرانكفورت 2-2 وانتصر أوغسبورغ على فورث 2-1.