لاعبو إيطاليا يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح ضد "كوفيد"

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن "لجنة دعم الطوارئ الخاصة بكوفيد-19، بعد التشاور مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وبالتوافق مع وزارة الصحة، أجازت إيلاء الأولية لتلقيح اللاعبين الذين هم ضمن وفد المنتخب الإيطالي الذي سيشارك في بطولة أوروبا في حزيران/يونيو".

تلقى نصف اللاعبين الـ35 الذين استدعاهم المدرب روبرتو مانشيني مسبقاً للمشاركة في التجمع في 24 أيار/مايو الحالي، الجرعة الاولى في ميلانو والآخرون في روما، حيث تلقوا جميعًا لقاح فايزر/بايونتك. اما الاداريون وأعضاء الجهاز الفني فلم يتلقوه حتى الآن.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن اللاعبين المحترفين خارج البلاد ومع روما الذي يواجه مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس لم يحصلوا على اللقاح.

تلتقي إيطاليا مع تركيا في المباراة الافتتاحية على الملعب الأولمبي في العاصمة روما في 11 حزيران/يونيو.

