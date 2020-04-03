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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

"كونميبول" يثق في استئناف مسابقتيه هذا العام

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قال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إن مسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا لن يلغيا هذا العام وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين حتى لو اقيمت المباريات دون جماهير.

Reuters

وتوقفت كوبا ليبرتادوريس وكوباسودامريكانا الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية. 

وأبلغ دومينغيز رويترز ”يمكن استئناف ليبرتادوريس عند عودة البطولات المحلية لكن القدرة على السفر مهمة أيضا بالنظر إلى أن أغلب الدول أغلقت حدودها“. 

وما زال هناك 76 فريقاً في البطولتين اللتين من المفترض انتهائهما في نوفمبر/تشرين الثاني. 

وأجاب المسؤول القادم من باراغواي عند سؤاله عن موعد عودة منافسات كرة القدم وكيف ستكون الأمور بعد ذلك ”أجد صعوبة في تقديم أي تحليل لأنه في الوقت الحالي ما زلنا نشعر بصدمة". 

وأضاف ”أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها لكنها بحاجة إلى وقت. بالتأكيد أريد رؤية ملاعب ممتلئة لكن لو كان الحل هو عودة اللعب دون جماهير عندها سنلعب بهذا الشكل“. 

وأظهر إحصاء لرويترز حتى مساء الخميس أن عدد إصابات جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز المليون بالإضافة إلى أكثر من 52 ألف حالة وفاة. 

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