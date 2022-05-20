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كومان يعيّن شقيقه إروين مساعداً له مع المنتخب الهولندي

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أنّ رونالد كومان الذي سيخلف لويس فان غال في تدريب منتخب "الطواحين" بعد مونديال قطر 2022، قد اختار شقيقه إروين مساعداً له.

Reuters


وكان إروين كومان البالغ 60 عاماً مساعداً سابقاً لشقيقه في ناديي إيفرتون وساوثمبتون الإنكليزيين.

وقال كومان بحسب ما نقل عنه البيان: "علّمتني السنوات الثلاث والنصف التي أمضاها إروين في إنكلترا أنّ لديه رؤية جيدة للأشياء وأننا نعمل أيضاً بطريقة متكاملة".

وخاض اللاعب الدولي السابق إروين كومان 31 مباراة دولية لهولندا كلاعب خط وسط، وشارك في التشكيلة التي فازت ببطولة أمم أوروبا عام 1988، ولعب أيضاً في نهائيات كأس العالم 1990.

انتقل بعدها إلى التدريب، حيث أمضى عامين مع منتخب المجر.

واختار كومان في إطار تعييناته أيضاً باتريك لودفويكس مدرباً لحراس المرمى.

وستكون المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب منتخب بلاده، علماً أنه ترك منصبه في العام 2020 من أجل تدريب برشلونة الإسباني الذي أقاله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب سوء النتائج.

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