"كوفيد-19" يمنع إقامة مباراة ساوثهامبتون في الكأس

ولفت النادي في بيان له أنه تلقى تأكيداً من الاتحاد الانكليزي للعبة بعدما جاءت نتائج عدد من اختبارات "كوفيد-19" التي خضع لها لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لشروسبيري إيجابية.

وقال البيان إن "الاتحاد سيعقد اجتماعاً أوائل الأسبوع القادم لاتخاذ قرار حول ما سيكون مصير المباراة".

وكان حارس مرمى ساوثهامبتون أليكس مكارثي قد أصيب بالفيروس ما أدى لتغييبه عن المباراة التي فاز فيها الاثنين 1-صفر على ليفربول حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بكوفيد-19 في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي الجائحة.

